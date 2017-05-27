روسيا والصين تعارضان نشر منظومة "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية .

موسكو27مايو 2017 (وال)- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس الجمعة أن بلاده والصين تعارضان نشر منظومة الدرع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في كوريا الجنوبية. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني فان إي في موسكو "نحن نصر على توفير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونعارض أية أعمال سلبية أو تصريحات تؤدي إلى التصعيد ونعارض نشر منظومات "ثاد" في جمهورية كوريا تحت ذريعة المشكلة النووية في كوريا الشمالية". وأكد أن روسيا والصين تؤيدان الإجراءات التي تعيق برنامج كوريا الشمالية النووي لكن لا تعرقلان إمكانية التسوية السياسية للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية مضيفا "نحن نؤيد تلك الإجراءات التي تعرقل من جهة تطوير البرنامج الصاروخي النووي لكوريا الشمالية لكن في الوقت ذاته التي لا تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة ولا تعيق إمكانية التسوية السياسية للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية". كما شدد لافروف على أن روسيا والصين تؤيدان بحزم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة .