رئيسة الوزراء البريطانية: الحرب ضد الارهاب تنتقل من الميدان الى الانترنت .

تاورمينا (إيطاليا )27 مايو 2017 ( وال) - قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس الجمعة خلال قمة مجموعة السبع إن الحرب ضد الارهاب تنتقل من الميدان الى الانترنت. واعتبرت ماي ان الايديولوجية الارهابية "تتطور ولاتتلاشى" قائلة " لنكن على يقين ان الحرب تنتقل من ميدان المعركة الى الانترنت". واضافت في مؤتمر صحفي بعد قليل من توقيع القادة اعلاننا مشتركا حول مكافحة الارهاب و التطرف العنيف "اتفقنا على ان التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية يتطور ولا يتلاشى." وأوضحت أن "شركات الانترنت تتحمل مسؤولية اجتماعية في إزالة المحتويات الضارة من الشبكة" التي تنشر البروباغندا الكريهة التي "تغيب عقول الشباب" . وتابعت "أريد أن أرى شركات الانترنت تبلغ عن هذه المحتويات الحقيرة إلى السلطات وأريد منها أن تبلغ السلطات عن المستخدمين الذين ينشرون الأفكار المتطرفة." وأوضحت ماي أنه من المهم للغاية أن تتعاون بريطانيا مع شركائها في تحقيقات مكافحة الارهاب وان تتبادل المعلومات السرية. وحثت ماي على تحقيق السلام في ليبيا وسوريا حيث تؤدي الحروبفي البلدين إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة. ...( وال ) ...