البرلمان الإفريقي يطالب قادة الدول الإفريقية بالتعاون في مجال الامن والمعلومات لدحض الارهاب والقضاء عليه .

القاهرة 27مايو 2017 (وال)- طالب روجيه نكودودانج رئيس البرلمان الإفريقي قادة الدول الإفريقية بالتعاون في مجال الأمن والمعلومات والتدريب من اجل دحض الارهاب والقضاء عليه وذلك عقب الحادث الإرهابي الذي وقع ضد حافلة تقل مجموعة من المواطنين الاقباط بمحافظة المنيا جنوب مصر امس الجمعة راح ضحياتها عشرات القتلى والجرحى. وقال مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان له إن نكودودانج قدم العزاء لمصر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الحادث الاليم . وأضاف أن رئيس البرلمان الإفريقي أبلغه في اتصال هاتفي دعم ومساندة مصر في حربها ضد الارهاب وأنه يطالب قادة الدول الإفريقية بالتعاون في مجال الأمن والمعلومات والتدريب كما دعا الدول التي تعطي غطاء سياسيا لجماعة الإخوان الارهابية في ليبيا وبوكو حرام في غرب إفريقيا وحركة الشباب في الصومال للتوقف فورا عن دعم هذه الجماعات سياسيا واقتصاديا وعسكريا.