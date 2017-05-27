صادرات النفط الروسية قد تنخفض بمقدار 4 ملايين طن في 2017 .

موسكو27مايو 2017 (وال)- قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" امس الجمعة إن صادرات النفط الروسية قد تنخفض بمقدار4 ملايين طن في 2017 بما يتماشى مع الانخفاض المتوقع في الإنتاج في إطار الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج . ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله أن هذه التقديرات هي تقديرات أولية . و كان وزراء نفط الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" و منتجون مستقلون خارجها قد اتفقوا يوم اول الخميس بفيينا على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية ابتداء من يوليو 2017 الى غاية مارس 2018. وكان نوفاك قد أكد يوم الخميس الماضي خلال اجتماع " اوبك- خارج أوبك" في فيينا ان الجهود المشتركة بين المنتجين الأعضاء في أوبك وخارجها فتح مجالا جديدا للتعاون لمصلحة الجانبين تتعدى تحقيق استقرار اسواق النفط .