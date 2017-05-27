استئناف المفاوضات بين السودان وجنوب السودان حول منطقة ابيى الثلاثاء القادم .

الخرطوم 27مايو 2017 (وال)- أعلنت اللجنة الإدارية لمنطقة أبيى امس الجمعة ان المفاوضات بين السودان وجنوب السودان ستستئانف حول منطقة ابيي المتنازع عليها بين الدولتين يوم الثلاثاء المقبل . وقالت اللجنة إنها تلقت دعوة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف الاجتماعات مع دولة جنوب السودان يوم الثلاثاء القادم. ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية عن رئيس اللجنة حسن علي نمر قوله " تلقينا دعوة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف الاجتماعات وفقا للمرجعية السابقة". وأضاف نمر "إن أجندة السودان واضحة في ضرورة أن تتم الاجتماعات وفق المرجعيات السابقة ووضع جدول ثابت وواضح للاجتماعات لهذا العام فضلا عن تسهيل عمل المنظمات بالمنطقة وعودة النازحين".