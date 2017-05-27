مقتل 15 جنديا أفغانيا في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب البلاد .

كابول27مايو 2017 (وال)- قتل 15 جنديا أفغانيا في هجوم نفذته حركة "طالبان" امس الجمعة ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار جنوب البلاد في ثالث هجوم من نوعه هذا الأسبوع بهذه الولاية. واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية "دولت وزيري" في تصريحات للصحافة بأن "طالبان" شنت هجوما منسقا على قاعدة عسكرية الليلة الماضية حيث جرى اشتباك دام ساعة أسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة خمسة خرين بجروح مؤكدا أن القاعدة لا تزال تحت سيطرة القوات النظامية . وذكر مسؤولون بالولاية في تصريحات مماثلة أن الهجوم وقع في إقليم "شاه والي كوت" وأن مئات المسلحين داهموا قواعد عسكرية أخرى في نفس المنطقة وفي إقليم ميواند في وقت سابق هذا الأسبوع ما يرفع عدد قتلى قوات الجيش إلى نحو 60 قتيلا. يذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد شهر على مقتل 135 عنصرا على الأقل من قوات الأمن الأفغاني على يدي مسلحي "طالبان" في ولاية بلخ "شمال البلاد" في اعتداء هو الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ سنة 2001.