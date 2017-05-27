الرئيس المصري يؤكد ان بلاده لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الارهابيين داخل مصر او خارجها .

القاهرة 27مايو 2017 (وال)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الجمعة أن بلاده لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الإرهابيين داخل مصر أو خارجها. وأعلن السيسي في كلمة بثها التليفزيون الرسمي أن "المعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية تم توجيه ضربة كبرى لها امس الجمعة " مؤكدا أن مصر "لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الإرهاب في أي مكان". واضاف "أكرر إننا وجهنا ضربة للمعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية ولن نتردد في تكرار هذه الضربات وأن العناصر داخل مصر لن نتردد في أن نواجههم ونلاحقهم في كل مكان". وتابع السيسي قائلا "نحن في مصر لا نتآمر على أحد ولا نعمل في الخفاء وإنما نتصدى لمن يعتدي على أمننا سواء كان ذلك داخل أو خارج مصر". وشدد الرئيس المصري على اتخاذ كل ما يلزم لحماية بلاده قائلا "لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله". وأشار السيسي إلى أنه منذ حوالي 5 أو 6 أشهر طالب الأجهزة الأمنية في بلاده للانتباه بأن الارهابيين انهوا مهمتهم في سوريا وأن جزءا منهم سيتوجه إلى مصر خاصة بعد خروجهم من حلب وأنهم سوف يتحركوا في اتجاه سيناء واتجاه المنطقة الغربية بالحدود المشتركة مع ليبيا. ووجه الرئيس المصري نداء إلى نظيره الأمريكي ترامب بالعمل على التصدي بقوة لمواجهة الارهاب واجتثاثه حماية للانسانية والسلام الدولي. و جاءت كلمة الرئيس السيسي بعد مقتل 28 شخصا و اصابة 24 اخرون نهار يوم امس الجمعة في حادث اطلاق النارعلى حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا جنوب البلاد.