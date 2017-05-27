مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الارهابي في مصر .

الامم المتحدة 27مايو 2017 (وال)- أدان مجلس الأمن الدولي امس الجمعة الهجوم الارهابي الذي وقع في وقت سابق من يوم امس بمحافظة المنيا بمصر وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا. وبحسب بيان المجلس فإن دول أعضاء المجلس "تدين بأقصى عبارات الادانة الهجوم الارهابي الجبان الشنيع" الذي استهدف حافلة متجهة إلى دير بمحافظة المنيا في مصر حيث أسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وإصابة عشرات آخرين من بينهم اطفال. وأعربت الدول الأعضاء عن خالص مواساتها وتعازيها لاسر الضحايا وللحكومة المصرية معربة عن أمنياتها بالشفاء السريع للمصابين. وأكد مجلس الأمن مجددا على أن الارهاب بكافة أشكاله هو أحد أشد التهديدات خطورة على السلام والأمن الدوليين. كما أكد المجلس على الحاجة إلى تقديم منفذي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الأرهابية الشنيعة إلى العدالة وحث كافة البلدان على التعاون بنشاط مع الحكومة المصرية والسلطات المعنية الأخرى في هذا الخصوص .