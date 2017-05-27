قادة دول مجموعة الـ7 يوقعون إعلانا مشتركا ضد الارهاب .

تاورمينا 27مايو 2017 (وال)- وقع قادة دول مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع امس الجمعة إعلانا حول مكافحة الارهاب يؤكدون فيه إن مكافحة "التطرف العنيف" تمثل "أولوية رئيسية" للمجموعة الأمر الذي "سيرفع القتال ضد الارهاب إلى مستوى جديد من خلال العمل بلا هوادة على منع الاعمال الارهابية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وداعميها." وتعهد الزعماء بمكافحة "سوء استغلال الانترنت من جانب الارهابيين" و"اتخاذ الاجراءات لتجفيف منابع وقنوات تمويل الارهابيين" وبحسب الاعلان سيكون من بين الاجراءات "التوسع في استخدام سجلات أسماء الركاب ونظام المعلومات المسبقة عن الركاب في عملية فحص المسافرين." وقال البيان"وبما أن نقص الشمولية والفرص على المستويين الاقتصادي والاجتماعي قد يساهم في زيادة الارهاب والتطرف العنيف فنحن نتعهد بالتعامل مع هذه القضايا من خلال منهج شامل يربط ما بين الأمن والدمج الاجتماعي والتنمية."