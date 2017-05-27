السراج يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب واعضاء والمجلس الاعلي للدولة في طرابلس ..

طرابلس 28 مايو 2017(وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\"أمس الجمعة بعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن مدينة طرابلس.\

وتناول الاجتماع الوضع الأمني وتداعيات المواجهات العسكرية التي شهدتها العاصمة أمس.\

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد شرح \\\" السراج \\\"الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي في مواجهة الجماعة الخارجة على القانون المتورطة في إثارة القلاقل وترويع المواطنين والاعتداء على المنشآت الخاصة والعامة في طرابلس .\

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بشجاعة وأداء منتسبي مديرية أمن طرابلس والسرايا والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ، معبرا عن شكره وتقديره لكل من شارك في المواجهات وقدم التضحيات في سبيل استتباب الأمن وحماية المواطنين وتأمين سلامتهم وممتلكاتهم ، مؤكدا إن المعركة لن تنتهي إلا بانتهاء أجواء التوتر والفوضى وخروج مسببيها خارج العاصمة . محذرا بأن الخيارات متعددة ومفتوحة لردع كل من يحاول المساس بأمن العاصمة وعرقلة الجهود المبذولة لإقرار السلم وإرساء الأمن في طرابلس وكل المدن الليبية .\

ودعا \\\" السراج \\\" السادة النواب واعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة طرابلس بالتواصل مع دوائرهم لشرح حقيقة ما يجري ليقف المواطنون وحكومة الوفاق جميعا صفا واحدا في مواجهة الخارجين على الشرعية والقانون .\

...(وال ) ...