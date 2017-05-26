وزارتا الداخلية والعدل بحكومة الوفاق يستلمان السجناء الذين وجدوا بداخل سجن الهضبة .
الجمعة ، 26- 05- 2017 - 22:26:00
طرابلس 26 مايو 2017 (وال)- اعلنت وزارتي الداخلية والعدل بحكومة الوفاق الوطني عن القيام بالتنسيق فيما بينهما باستلام كافة السجناء الذين وجدوا بداخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل الهضبة ونقلهم الى مكان آمن .\nواكدت الوزارتين في بيان مشترك انه تم ابلاغ السيد المحامي العام طرابلس والذي طلب من الشرطة القضائية القيام بمهامها .\nوطمأنت وزارتي الداخلية والعدل اهالي السجناء بانهم بصحة جيدة .\nوترحمت الوزارتين على ارواح الشهداء الذين قضوا اليوم الجمعة في الاحداث التي وقعت بمدينة طرابلس . \n\n..(وال)..