وزارتا الداخلية والعدل بحكومة الوفاق يستلمان السجناء الذين وجدوا بداخل سجن الهضبة .

طرابلس 26 مايو 2017 (وال)- اعلنت وزارتي الداخلية والعدل بحكومة الوفاق الوطني عن القيام بالتنسيق فيما بينهما باستلام كافة السجناء الذين وجدوا بداخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل الهضبة ونقلهم الى مكان آمن .

واكدت الوزارتين في بيان مشترك انه تم ابلاغ السيد المحامي العام طرابلس والذي طلب من الشرطة القضائية القيام بمهامها .

وطمأنت وزارتي الداخلية والعدل اهالي السجناء بانهم بصحة جيدة .

وترحمت الوزارتين على ارواح الشهداء الذين قضوا اليوم الجمعة في الاحداث التي وقعت بمدينة طرابلس .



..(وال)..