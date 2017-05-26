هيئة الأمن والسلامة الوطنية تعلن إخماد ( 5 ) حرائق في طرابلس اندلعت جراء الاشتباكات .

طرابلس 26 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت هيئة الأمن والسلامة الوطنية اليوم الجمعة عن أخماد ( 5 ) حرائق في مناطق مختلفة بالعاصمة طرابلس التي اندلعت جراء الاشتباكات .

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على \" فيسبوك\" أنه وبفعل شجاعة عناصرها تمكنها من اخماد الحرائق التى نشبت في كل من مقر شركة مليتة للنفط والغاز بالظهرة و منزل بمنطقة الهضبة وحريق بحديقة الحيوان و حريق معسكر 77بطرابلس وحريق بمعسكر الصواريخ فى منطقة تاجوراء .

وعبرت الهيئة عن شكرها وتقديرها لشجاعة عناصرها في الاقسام التابعة لها في كل من طرابلس ، سوق الجمعة ، وشركة البريقة .



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