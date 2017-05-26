هيئة الأمن والسلامة الوطنية تعلن إخماد ( 5 ) حرائق في طرابلس اندلعت جراء الاشتباكات .
الجمعة ، 26- 05- 2017 - 22:03:00
طرابلس 26 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت هيئة الأمن والسلامة الوطنية اليوم الجمعة عن أخماد ( 5 ) حرائق في مناطق مختلفة بالعاصمة طرابلس التي اندلعت جراء الاشتباكات .\nوأكدت الهيئة عبر صفحتها على \" فيسبوك\" أنه وبفعل شجاعة عناصرها تمكنها من اخماد الحرائق التى نشبت في كل من مقر شركة مليتة للنفط والغاز بالظهرة و منزل بمنطقة الهضبة وحريق بحديقة الحيوان و حريق معسكر 77بطرابلس وحريق بمعسكر الصواريخ فى منطقة تاجوراء .\nوعبرت الهيئة عن شكرها وتقديرها لشجاعة عناصرها في الاقسام التابعة لها في كل من طرابلس ، سوق الجمعة ، وشركة البريقة .\n\n... ( وال )...