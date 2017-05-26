كوبلر يدين اعمال العنف بالعاصمة طرابلس .

طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - ادان الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، اعمال الغتف الجارية في العاصمة طرابلس. \

وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، دعا كوبلر إلى \\\"تغليب صوت العقل من أجل مصلحة البلاد\\\"، موضحا أنه \\\"لا يجب السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية من خلال العنف. ويجب حماية المدنيين\\\".\

هذا وأعرب الممثل الخاص عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي بصفته السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2259 و2278. وحث جميع الأطراف في ليبيا على الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.\

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