كوبلر يدين اعمال العنف بالعاصمة طرابلس .
الجمعة ، 26- 05- 2017 - 22:05:00
طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - ادان الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، اعمال الغتف الجارية في العاصمة طرابلس. \\nوفي بيان أصدره اليوم الجمعة، دعا كوبلر إلى \\\"تغليب صوت العقل من أجل مصلحة البلاد\\\"، موضحا أنه \\\"لا يجب السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية من خلال العنف. ويجب حماية المدنيين\\\".\\nهذا وأعرب الممثل الخاص عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي بصفته السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2259 و2278. وحث جميع الأطراف في ليبيا على الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.\\n...(وال ) ...