وزارة الصحة تعلن عن حصيلة اولية لعدد الوفيات والجرحى نتيجة الاحداث التي شهدتها طرابلس.
الجمعة ، 26- 05- 2017 - 21:49:00
طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - اعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق حصيلة اولية لعدد الوفيات والجرحى نتيجة الإشتباكات بمدينة طرابلس اليوم الجمعة .\nوذكرت الغرفة في بيان لها ان مستشفى أبي سليم استقبل ( 17 )حالة وفاة ، و ( 65 ) جريح ، فيما استقبل مستشفى الخضراء ( 6 ) وفيات ، و ( 35 ) جريح ، ومستشفى سبيعة ( 7 ) جرحى .\nكما استقبل مستشفى طرابلس المركزي ( 7 ) جرحى اصاباتهم متوسطة ؛ و( 2 ) حالتهما حرجة ، و ( 2 ) وفيات ، فيما استقبل مركز طرابلس الطبي ( 14 ) جريح ؛ وحالة وفاة واحدة ، ومصحة المختار ( 2 ) حالة وفاة ,، وأوضحت الغرفة ان هذه الإحصائية ليست نهائية وذلك لوجود حالات حرجة ؛ وكذلك بعض المصحات لم تصل إحصائياتها نتيجة لعطل بالكابل المخصص لخطوط هاتف الغرفة .\n\nهذا وأطلق مستشفى طرابلس المركزي نداءا عاجلا للعناصر الطبية المساعدة للالتحاق فوراً بمقره بشارع الزاوية، مشيراً إلى أن المستشفى بحاجة إلى عناصر تمريض لغرفة العمليات وأخرى في الإستقبال.\n\n\n.. (وال)...