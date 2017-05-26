وزارة الصحة تعلن عن حصيلة اولية لعدد الوفيات والجرحى نتيجة الاحداث التي شهدتها طرابلس.

طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - اعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق حصيلة اولية لعدد الوفيات والجرحى نتيجة الإشتباكات بمدينة طرابلس اليوم الجمعة .

وذكرت الغرفة في بيان لها ان مستشفى أبي سليم استقبل ( 17 )حالة وفاة ، و ( 65 ) جريح ، فيما استقبل مستشفى الخضراء ( 6 ) وفيات ، و ( 35 ) جريح ، ومستشفى سبيعة ( 7 ) جرحى .

كما استقبل مستشفى طرابلس المركزي ( 7 ) جرحى اصاباتهم متوسطة ؛ و( 2 ) حالتهما حرجة ، و ( 2 ) وفيات ، فيما استقبل مركز طرابلس الطبي ( 14 ) جريح ؛ وحالة وفاة واحدة ، ومصحة المختار ( 2 ) حالة وفاة ,، وأوضحت الغرفة ان هذه الإحصائية ليست نهائية وذلك لوجود حالات حرجة ؛ وكذلك بعض المصحات لم تصل إحصائياتها نتيجة لعطل بالكابل المخصص لخطوط هاتف الغرفة .



هذا وأطلق مستشفى طرابلس المركزي نداءا عاجلا للعناصر الطبية المساعدة للالتحاق فوراً بمقره بشارع الزاوية، مشيراً إلى أن المستشفى بحاجة إلى عناصر تمريض لغرفة العمليات وأخرى في الإستقبال.





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