غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك .

طرابلس 26 مايو 2017 ( وال ) - هنأ المحرر السياسي لوكالة الأنباء الليبيه الشعب الليبي والمسلمين في أنحاء العالم كافة بحلول شهر رمضان المبارك معرباً عن امله في أن يكون هذا الشهر الكريم بارقة أمل تفيض بالأمن والإستقرار وتعود أيامه بصيامها ولياليه بقيامها وقد تحقق لشعبنا ما يصبوا أليه من تقدم .\

وقال المحرر في تعقيب له بالمناسبة إن شهر رمضان هو عنوان للمحبة والتكافل والتراحم والتواصل وعلينا أن نستغل أجوائه الإيمانية للنفور من السلبيات والقبول على الإيجابيات في القول والعمل وأن نطهر قلوبنا وعقولنا من كل الأدران حتى نعيد للوطن صورته الجميلة التي ضحى من أجلها خيرة شبابنا وأن نبتعد كل البعد عن الإنجرار وراء احاديث الخواء السياسي وأصحاب الوجدان العليل التي لم نجني من ورائها إلا إهدار الوقت وتبديد الثروات وإزهاق الأرواح وتمزيق الوطن وألإرهاق الإقتصادي الذي يدفع فاتورته اليومية المواطن البسيط. \

وأكد المحرر في تعقيبه أن كل محاولات جر الوطن الى متاهات الفتن والصراعات والمماحكات السياسية مصيرها الفشل لأن سيرورة التاريخ تؤكد أن الأنتصار دائماً للشعوب وأن المتسلطين والفاشيين مصيرهم دائماً مزبلة التاريخ .\

واختتم المحرر تعقيبه بالقول نأمل أن يكون هذا الشهر الكريم مناسبة للتسامح وتصافي القلوب ومعانقة المستقبل من خلال نبذ لغة السلاح والإحتكام الى لغة الحوار بروح ولسان وطني بعيداً عن كل التدخلات والنزعات المتشددة .\

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