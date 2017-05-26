\\\" سيالة \\\" : ليس لدي اية صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي \\\" الفيسبوك \\\" .

طرابلس 26 مايو 2017 ( وال ) - جدد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية نفيه القاطع لوجود صفحات رسمية أو شخصية لوزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" على شبكة التواصل الإجتماعي \\\" الفيسبوك \\\" .\

وأكد المكتب الاعلامي للوزارة أن كل الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتى تحمل أسم \\\" محمد الطاهر سيالة \\\" ، وتحمل صورته الشخصية و تنشر منشورات و مواقف و أراء متعلقة بالشأن العام هي صفحات مزورة ولاتمثله و تنتحل شخصيته ، ولاعلاقة له بها بتاتا .\

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