المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستنكر بشدة ترويع المواطنين الآمنين بالعاصمة طرابلس .

طرابلس 26 مايو 2017 (وال)- استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشدة ترويع المواطنين الآمنين من سكان العاصمة طرابلس الذين استيقظوا صباح اليوم على وقع القصف العنيف من قبل مجموعة مارقة خارجة عن القانون وعلى الشرعية. وقال المجلس في بيان له بأن هذه المجموعة التي تجاوزت كل الحدود واستهانت بارواح المواطنين وارتكبت تصرفات شنيعة لا تسامح معها ولا مهادنة . وأعلن المجلس الرئاسي بأنه قد أصدر تعليماته لمواجهة المارقيـن بلا هوادة مؤكدا ان القوات والقيادات الأمنية والسرايا التابعة لحكومة الوفاق تؤدي واجبها الوطني بقوة وشجاعة دفاعا عن أرواح المواطنين وحفاظا على ممتلكاتهم لإعادة الأمـن والطمأنينة اليهم . ودعا المجلس سكان طرابلس إلى الوقوف مع حكومة الوفاق وأجهزتها لدحر هؤلاء المستهترين ، محذرا كل من يقدم للخارجين عن القانون أي دعم كان بأن العقوبة ستكون قاسية وشديدة ، معتبرا ان صمت البعض تجاه ماترتكبه هذه العصابة أصبح بمثابة المشاركة في الجريمة ، مشيرا بأنه لم يعد هناك مجالا للتسيب والفوضى ، وأن المجلس الرئاسي على تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والامم المتحدة لدراسة الخيارات القادمة. ..(وال)..