مديرية أمن طرابلس : لن نسمح لدعاة الحرب والخارجين عن القانون للعبث بأمن العاصمة.
الجمعة ، 26- 05- 2017 - 12:57:00
طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - اعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة انها لن تسمح لمن وصفتهم بدعاة الحرب والدمار والخارجين عن القانون ليعبثوا بأمن العاصمة ويروعوا المواطنين الامنين .\nوأكدت المديرية في بيان لها بانها وكافة الاجهزة الامنية وابنائها الثوار الداعمين لها لن يسمحوا لهؤلاء بالعبث بأن العاصمة وسيكونوا قلبا واحدا ويدا ضاربة ضد هذه الاعمال وستواجههم بيد من حديد حتى يكف شرهم عن البلاد والعباد .\nوطمأنت مديرية أمن طرابلس المواطنين ودعتهم للوقوف الى جانب أبنائهم معنويا ودعمهم للدفاع عن طرابلس عاصمة الوفاق والسلام .\n..(وال)..\n