مديرية أمن طرابلس : لن نسمح لدعاة الحرب والخارجين عن القانون للعبث بأمن العاصمة.

طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - اعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة انها لن تسمح لمن وصفتهم بدعاة الحرب والدمار والخارجين عن القانون ليعبثوا بأمن العاصمة ويروعوا المواطنين الامنين .

وأكدت المديرية في بيان لها بانها وكافة الاجهزة الامنية وابنائها الثوار الداعمين لها لن يسمحوا لهؤلاء بالعبث بأن العاصمة وسيكونوا قلبا واحدا ويدا ضاربة ضد هذه الاعمال وستواجههم بيد من حديد حتى يكف شرهم عن البلاد والعباد .

وطمأنت مديرية أمن طرابلس المواطنين ودعتهم للوقوف الى جانب أبنائهم معنويا ودعمهم للدفاع عن طرابلس عاصمة الوفاق والسلام .

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