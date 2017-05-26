الدوري الممتاز لكرة القدم في ليبيا ينطلق في 23 اغسطس القادم .

طرابلس 26 مايو2017 (وال)- اصدر الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قرارا حدد بموجبه موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2017/2018. وحدد الاتحاد الثلاثاء 23 أغسطس القادم موعدا لانطلاق الدوري الممتاز في ليبيا على ان يتم اجراء القرعة في السابع عشر من شهر رمضان . واوضح الاتحاد ان نظام الدوري يكون بتقسيم الفرق المشاركة على اربع مجموعات يترشح اوائل المجموعات الى الدور الرباعي الذي يقام بنظام الذهاب والاياب . واعلن الاتحاد ان دوري باقي الفئات سينطلق في الثامن من سبتمبر القادم . (وال)