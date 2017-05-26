الدوام الرسمي خلال شهر رمضان .

طرابلس 26 مايو 2017 (وال) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخميس قرارا بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان للعام 1438 هجري . وحدد المجلس وفق القرار رقم 466 لهذا العام، ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا . من جهة اخرى حدد مصرف ليبيا المركزي ساعات الدوام الرسمي للتعامل مع الجمهور من 9 صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا . وكان مصرف ليبيا المركزي قد تسلم أمس الخميس شحنة مالية جديدة قيمتها 300 مليون دينار ليبي قادمة من بريطانيا . ..(وال)..