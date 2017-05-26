مراقب المشاريع بالاتحاد الأوروبي يقوم بزيارة إلى فرع الهلال الاحمر الليبي بمصراته .

مصراته 26 مايو 2017 ( وال )- قام مراقب المشاريع بالاتحاد الأوروبي بزياره إلى فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة مصراته للاطلاع على المشاريع والنشاطات التي يقوم بها الفرع . واستمع الوفد إلى شروح وافية عما قام به الفرع من نشاطات انسانية متعددة في مجالات ( الإنقاذ ، الإسعاف ، الإغاثة ، انتشال الجثث ، التدريب والتأهيل ، الدعم النفسي ، الهجرة الغير نظامية " وقد صاحب هذه الشروح تقديم عرض مرئي يوضح جل هذه الأنشطة ، وقد نال اعجاب وتقدير الجميع . كما قام الوفد وفقاً لما ذكره موقع الامانة العامة للهلال الاحمر الليبي بزيارة إلى مركز ايواء الأطفال الغير مصحوبين التابع للفرع .. حيث اطلعوا على الأحوال المعيشية لهم مثنيين على جهوده الانسانية ومقدرين للفرع كل هذا العمل الرائع وشكرهم العميق لمتطوعي الفرع على ما قدموه . ( وال )