موسكو وطهران وأنقرة يحددون المناطق الآمنة في سوريا .

موسكو 26 مايو 2017 (وال)- قال نائب وزير الخارجية الروسي " ميخائيل بوجدانوف" ان الخبراء الروس والإيرانيين والأتراك سيحددون على الخرائط حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا مشيرا إلى أنه من المفترض إقامة معابر هناك لمنع دخول المسلحين إلى هذه المناطق . واوضح بوجدانوف لوكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية اليوم الجمعة ان "مذكرة مناطق تخفيف التصعيد تنص على تشكيل مجموعات عمل وتؤكد أن الدول الضامنة بالذات ستشكل مجموعة عمل لمناقشة من سيوفر الأمن على الأرض والتوصل للاتفاق". و أشار إلى أن روسيا و إيران وتركيا ستقوم بتحديد مناطق تخفيف التصعيد وحدودها ومن سيتحكم بتنقل الناس وكذلك يجب إقامة معابر وفرض السيطرة على هذه المناطق مؤكدا أنه من غير الواضح حتى الان من سيوفر الأمن في هذه المناطق . و كان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا قد وقعوا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات استانا-4 بداية الشهر الجاري .