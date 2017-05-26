إجتماع بديوان بلدية زليتن لرصد المشاريع المتوقفة .

زليتن 26 مايو 2017 (وال) - ناقش الاجتماع الذي عقد الأربعاء بديوان بلدية زليتن المشاريع المتوقفة والجارية والمستهدفة والمنتهية والتي عليها إلتزامات في كل قطاعات وأجهزة الدولة بالبلدية. .وتم خلال الاجتماع استعراض كتاب السيد مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات بوزارة الحكم المحلي بشأن إحالة المشاريع الجارية والمستهدفة والمتوقفة والمنتهية والتي عليها إلتزامات لكل قطاع بالبلدية. . وأكد الإجتماع على ضرورة رصد هذه المشاريع وإحالتها وفق النماذج المعدة لذلك الى مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات بوزارة الحكم المحلي بأسرع وقت ممكن بحيث تكون الأولية للمشاريع المهمة والحيوية بالبلدية. (وال) .