الرئيس البرازيلي يأمر بسحب قوات الجيش من العاصمة .

برازيليا 26 مايو 2017 (وال)-امر الرئيس البرازيلي " ميشيل تامر" بسحب قوات الجيش من شوارع العاصمة وذلك بعد يوم من إرساله الجيش لاحتواء احتجاجات عنيفة ضد حكومته التي تعصف بها فضائح . ونقلت مصادر اعلامية عن العضو المعارض في الكونغرس البرازيلي" أليساندرو مولون" قوله "قرار لا يمكن تصوره ولا يتناسب تماما مع الوضع إنه يظهر حكومة هشة أيامها معدودة". وأثار قرار تامر إرسال الجنود إلى برازيليا الأربعاء الماضي عاصفة من الانتقادات في البلاد . ويذكر ان احتجاجات الأربعاء في برازيليا كانت الاعنف منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 تأججت إثر أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير. ورفض تامر الاستقالة الأسبوع الماضي بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقا في مزاعم الرشوة التي وردت في شهادة للملياردير "خوسلي باتيستا" صاحب شركة عملاقة لتعليب اللحوم وجاءت مزاعمه من محادثة سجلها سرا مع تامر .