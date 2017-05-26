بريطانيا: استئناف حملة الانتخابات التشريعية بعد توقفها بسبب اعتداء مانشستر .

لندن 26 مايو 2017 (وال)- استأنفت اليوم الجمعة حملة الانتخابات التشريعية في بريطانيا بعد توقفها بسبب اعتداءات مانشستر حيث تركزت الخطابات على الاوضاع الامنية بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها حول الاعتداء حسب مصادر اعلامية. وذكرت المصادر ذاتها أن حملة الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 8 يونيو المقبل علقت منذ الثلاثاء الماضي بعد الاعتداء الذي استهدف حفلا غنائيا في مانشستر وأسفر عن سقوط 22 قتيلا مشيرة إلى أنها استأنفت اليوم مع الحديث عن الاعتداءات الارهابية وسبل الحفاظ على أمن واستقرار بريطانيا. وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت الى غاية الآن 8 أشخاص في إطار التحقيق في هذا الاعتداء الذي تبناه تنظيم "داعش" الارهابي ونفذه بريطاني من أصل ليبي يدعى سلمان العبيدي "22 عاما" .