تأهيل 44 مدربا ليبيا للحصول على الرخصة C .الجمعة ، 26-05-2017 - 10:59:00

طرابلس 26 مايو 2017 (وال)- احتفل بمقر الاكاديمية الأولمبية بطرابلس الاربعاء باختتام دورة مدربى كرة القدم التمهيدية حول أساسيات كرة القدم من اجل الحصول على الرخصة التدريبية من الفئة d التى أقيمت باشراف المكتب التعليمى بالاتحاد الليبى لكرة القدم . وشمل برنامج الدورة جوانب نظرية واخرى عملية وتطبيقية بمشاركة 44 مدربا من مختلف مناطق ليبيا. وتأتى الدورة التمهيدية لإعداد الحاصلين عليها للتقدم للحصول على الرخصة c المعتمدة من الاتحاد الافريقى الكاف كشرط أساسى للدخول فى مثل هذه الدورات فى المستقبل. وأشرف على برنامج المحاضرات عدد من أبرز المحاضرين بالاتحاد الليبي لكرة القدم منهم فرحات سالم ، على شناق ، ومحمد الفقيه . (وال)

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