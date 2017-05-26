تأهيل 44 مدربا ليبيا للحصول على الرخصة C .

طرابلس 26 مايو 2017 (وال)- احتفل بمقر الاكاديمية الأولمبية بطرابلس الاربعاء باختتام دورة مدربى كرة القدم التمهيدية حول أساسيات كرة القدم من اجل الحصول على الرخصة التدريبية من الفئة d التى أقيمت باشراف المكتب التعليمى بالاتحاد الليبى لكرة القدم . وشمل برنامج الدورة جوانب نظرية واخرى عملية وتطبيقية بمشاركة 44 مدربا من مختلف مناطق ليبيا. وتأتى الدورة التمهيدية لإعداد الحاصلين عليها للتقدم للحصول على الرخصة c المعتمدة من الاتحاد الافريقى الكاف كشرط أساسى للدخول فى مثل هذه الدورات فى المستقبل. وأشرف على برنامج المحاضرات عدد من أبرز المحاضرين بالاتحاد الليبي لكرة القدم منهم فرحات سالم ، على شناق ، ومحمد الفقيه . (وال)