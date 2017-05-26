عميد بلدية سرت يجتمع مع عدد من مسؤولي القطاعات .

سرت 26 مايو 2017(وال) - اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعدانى مع منسقى قطاعات التعليم ، الصحة ، المواصلات ورئيس جهاز الحرس البلدى سرت ومدير فرع مصلحة املاك الدولة الليبية ومدير فرع مصلحة التخطيط العمرانى ومسؤولى الشركة العامة لخدمات المراكز الادارية بسرت . وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاعات والاجهزة الحكومية بسرت وعودتها لممارسة اعمالها وتوفير الامكانيات لها . واكد العميد حرص المجلس البلدى سرت على تذليل كافة الصعاب التى تواجة كافة المصالح الحكومية بسرت وعلى ضرورة ان يتم تفعيل العمل بشكل عاجل بكافة المصالح والدوائر الحومية بسرت لتقديم افضل الخدمات لاهالىالمدينة ة . (وال-سرت)