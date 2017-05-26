السراح يستقبل مبعوث الامين العام للآمم المتحدة للتقييم في ليبيا .

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طرابلس 26مايو 2017(وال ) - أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" فايز السراج \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"امس الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتقييم \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"جان ماري غينيو\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" والوفد المرافق له.\\\\\\\\\\\\\\\

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"عينيو\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" حلال الاجتماع \\\\\\\\\\\\\\\

الذي حضره أعضاء المجلس الرئاسي النائب أحمد معيتيق والنائب عبد السلام كجمان ووزير الدولة محمد العماري دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني ومخرجات الاتفاق السياسي ، مؤكدا على أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية.\\\\\\\\\\\\\\\

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خلاصة ما توصل اليه فريق التقييم الذي أجرى العديد من الاجتماعات مع عدد المسؤولين الليبيين، لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا، وإمكانية مساهمة البعثة الأممية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم المشاريع التي تعالج هذه المجالات المختلفة .\\\\\\\\\\\\\\\

واتفق الجانبان على ان الاستقرار السياسي هو السبيل للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن والخروج من الأزمة الراهنة.\\\\\\\\\\\\\\\

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