مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومنظمة الطواريء الخيرية الإيطالية .الجمعة ، 26-05-2017 - 10:43:00

جنيف 26 مايو 2017 (وال)- تم في جنيف الخميس التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني ومنظمة الطوارئ الخيرية الايطالية لعلاج أمراض القلب . ، وسيتم بموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية المنعقد بجنيف تدريب العناصر الطبية الليبية في مختلف التخصصات في الخارج ، يذكر أن منظمة الطوارئ الخيرية الإيطالية الغير حكومية تقدم العلاج الطبي في حالات الطوارئ لضحايا الحرب المدنيين، ولديها مكاتب في العديد من الدول، وتدعو لتعزيز ثقافة السلام، والتضامن، واحترام حقوق الانسان. (وال)

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