إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية .الجمعة ، 26-05-2017 - 09:41:00

رام الله 26 مايو 2017 (وال)- ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ان مواطنا فلسطينيا أصيب فجر اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة كما أصيب ثلاثة ضباط إسعاف بالاختناق نتيجة لكثافة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحام المدينة . وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الجمعة المواطن الفلسطيني الشيخ بسام حماد وهو والد الشهيد أنس ووالد الأسيرة الجريحة تقوى حماد خلال تنفيذها لعملية اقتحام وتفتيش لبلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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