ترامب يطالب أعضاء الناتو بتسديد مستحقات نفقات الدفاع .

بروكسل 26 مايو 2017 (وال)- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الخميس أعضاء حلف شمال الاطلسي "الناتو" إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه مسألة الدفاع لافتا إلى أن ذلك ليس من العدل لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة . وقال ترامب في تصريح له في المقر الجديد للحلف في بروكسل إن "تخصيص 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء لمسألة الدفاع غير كافية مقارنة بتزايد مستوى التهديدات" معربا عن أسفه لكون "23 دولة من أصل 28 في الحلف لا تزال لا تسدد ما هو متوجب عليها". ولم يؤكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالبند الخامس من معاهدة الاطلسي والذي ينص على وجوب أن يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي داعيا إلى ضرورة التركيز على الارهاب والهجرة وكذلك تهديدات من روسيا على الحدود الشرقية والجنوبية للحلف الاطلسي. من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة لها " لقد بدأت مرحلة جديدة مع تحديات جديدة بعد فترة الحرب الباردة وبقي حلف "الناتو" متضامن مع بعضه البعض ".