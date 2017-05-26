مقتل 6 جنود و13 مسلحا في اليوم الثالث من المصادمات في الفلبين .

مانيلا 26 مايو 2017 (وال)-قتل 6 جنود من الجيش في الفلبين و13 مسلحا من أعضاء جماعة ''ماوتي'' في مدينة مراوي جراء استمرار الصدامات المسلحة امس الخميس ولليوم الثالث على التوالي بين الجانبين . وقال المتحدث باسم قيادة مينداناو العسكرية الغربية إن 13 عضوا من جماعة ''ماوتي'' قتلوا حيث قامت القوات الحكومية بالسيطرة على جسرين في المدينة . وتابع ان 13 مسلحا قتلوا بعد ساعتين من المواجهات مع القوات الحكومية التي استولت على اسلحة ثقيلة من موقع المواجهات مشيرا بان اجمالي اعداد القتلى في صفوف حركة ماوتي وصل الى 31 قتيلا منذ اندلاع القتال بعد ظهر الثلاثاء الماضي . وفرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الأحكام العرفية على كامل مينداناو بما في ذلك جزر باسيلان وسولو وتاوي وذلك بعد ساعات قليلة من مهاجمة المسلحين لمراوي جنوبي الفلبين قائلا ان توسيع فرض الأحكام العرفية سيشمل كامل البلاد إذا امتد العنف من مراوي إلى جزيرتى فيساياس ولوزان شمالي مينداناو.