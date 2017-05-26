ثلاث طائرات إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية .الجمعة ، 26-05-2017 - 09:06:00

بيروت 26 مايو 2017 (وال)- أعلن الجيش اللبناني امس الخميس عن قيام ثلاث طائراتإسرائيلية بخرق الأجواء اللبنانية . وأوضح الجيش في بيان له أن طائرة استطلاع إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا جنوبي البلاد ونفذت طيرانا دائريا ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "علما الشعب". وأضاف البيان أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا أيضا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف مناطق البلاد ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة الناقورة . ويذكر أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية والتي تشكل خرقا للقرار الدولي رقم 1701.

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الاستعداد لـ " مهرجان طرابلس للمالوف " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا