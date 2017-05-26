ثلاث طائرات إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية .

بيروت 26 مايو 2017 (وال)- أعلن الجيش اللبناني امس الخميس عن قيام ثلاث طائراتإسرائيلية بخرق الأجواء اللبنانية . وأوضح الجيش في بيان له أن طائرة استطلاع إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا جنوبي البلاد ونفذت طيرانا دائريا ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "علما الشعب". وأضاف البيان أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا أيضا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف مناطق البلاد ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة الناقورة . ويذكر أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية والتي تشكل خرقا للقرار الدولي رقم 1701.