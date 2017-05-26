وزارة العدل الأمريكية تعرض قرار تعليق مرسوم حظر السفر على المحكمة العليا .

واشنطن 26 مايو 2017 (وال)- اكد وزير العدل الأمريكي "جيف سيشنز" إنه سيعرض القرار الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية حول تعليق قرار حظر السفر الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب على المحكمة العليا. ونقل راديو سوا الامريكي عن سيشنز توضيحه بأن وزارته "تعارض تماما" قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية مضيفا أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة يوقف مجهودات الرئيس ترامب لتوفير الحماية للأمريكيين. وكانت محكمة استئناف فدرالية أصدرت الليلة الماضية حكما ضد حظر السفر الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبهذا يؤكد القضاء الأمريكي تعليق مرسوم الرئيس ترامب حول الهجرة ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه الذي تصدره محكمة استئناف من بعد الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس ترامب بعد إعادة صياغة المرسوم . وبموجب قرار المحكمة سيتم استئناف إصدار تأشيرات سفر لمواطني كل من ليبيا و إيران والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكان قاض فدرالي في هاواي أصدر في 30 مارس قرارا بتمديد العمل لأجل غير مسمى بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذي أصدره الرئيس ترامب .