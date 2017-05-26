اليونيسف تعلن مصرع نحو 200 طفل لاجئ في البحر المتوسط هذا العام .

جنيف 26 26 مايو 2017 (وال)-أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف'' أن ما لا يقل عن 200 طفل لاجئ قد لاقوا حتفهم وسط البحر المتوسط هذا العام أي بمعدل أكثر من طفل واحد في اليوم . وأشارت بيانات حديثة صادرة عن ''اليونيسف'' لهذا العام أن عددا متزايدا من اللاجئين والمهاجرين بما في ذلك الأطفال يسلكون طريق وسط البحر المتوسط الخطير للوصول إلى أوروبا على الرغم من المخاطر الكامنة في الرحلة . وذكرت أنه بداية من العام 2017 وحتى 22 مايو الجاري وصل أكثر من 45 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر بزيادة قدرها 44 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي حيث يشمل ذلك حوالي 5,500 طفل غير مصحوبين بذويهم . وقال "جستن فورسيث " المدير التنفيذي لليونيسف في تصريح له بهذا الصدد "إذا استمرت أعداد الوفيات بهذا الحجم فسيتم تحطيم الرقم القياسي خلال هذا العام " مشددا على أن ذلك يعد فشلا للمجتمع الدولي في ضمان سلامة ورفاهية الأطفال اللاجئين والمهاجرين.