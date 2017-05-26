غوتيريس يدعو إلى توفير حماية أفضل للمدنيين في مناطق النزاع .

نيويورك 26 مايو 2017 (وال)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس امس الخميس إلى توفير حماية أفضل للمدنيين وكذلك للمرافق الصحية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني في مناطق النزاع . وقال الأمين العام في كلمة له خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إن حماية المرافق الصحية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني كان محور اجتماع المجلس الذي يضم 15 دولة عضو. وحث غويتريس الدول على منع التهجير القسري وإيجاد حلول دائمة للاجئين لافتا الى أنه خلال فترة ولايته التي امتدت 10 سنوات في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين رأى "النتائج المأساوية لفشل الامم المتحدة في حماية المدنيين المحاصرين في مناطق الصراع وفي مستوطنات ومخيمات اللاجئين " التي زارها في جميع أنحاء العالم موضحا بان المدنيين هم من يتحمل وطأة الصراع في جميع أنحاء العالم".