روسيا والصين تتعهدان بتعزيز التعاون والعمل المشترك بشأن القضايا الدولية .

موسكو 26 مايو 2017 (وال)- تعهدت روسيا والصين امس الخميس على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز الجهود المشتركة في تناول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك . واكدت الدولتان خلال لقاء الرئيس الروسي بوتين في الكرملين بوزير الخارجية الصيني وانغ الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لروسيا على انه يتعين عليهما تعميق تعاونهما في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الاستراتيجي في الشؤون الدولية والعمل على تحقيق التسوية السلمية للقضايا الدولية والاقليمية .