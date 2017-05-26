الامين العام الأممي : ينبغي على العالم الانتقال من "إدارة الأزمات إلى منعها" .

الأمم المتحدة 26 مايو 2017 (وال)- اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس في يوم أفريقيا إنه ينبغي على العالم الانتقال من "إدارة الأزمات إلى منعها". وأفاد غيوتيريس امس الخميس أن يوم أفريقيا لعام 2017 يأتي في لحظة هامة في مساعي القارة نحو السلام والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة داعيا البشرية إلى الاستماع والتعلم مع شعوب أفريقيا. وقال غوتيريس في رسالته بمناسبة يوم أفريقيا إن "البشرية جمعاء سوف تستفيد من خلال الاستماع والتعلم والعمل مع شعوب أفريقيا ويبدأ ذلك من خلال الوقاية إذ أن عالمنا يحتاج إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى منعها في المقام الأول نحن بحاجة إلى كسر حلقة الاستجابة في وقت متأخر جدا وبشكل محدود جدا". وأشار الأمين العام إلى أن معظم الصراعات الحالية داخلية ناجمة عن التنافس على السلطة والموارد وعدم المساواة والتهميش وعدم احترام حقوق الإنسان والانقسامات الطائفية ، وغالبا ما يؤججها التطرف العنيف أو يصب الزيت على النار فيها مشددا على أن "أفضل وسيلة للوقاية وأضمن طريق لإحلال السلام الدائم هي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة . ومن الأهمية بمكان مواصلة بناء مؤسسات أكثر فعالية وخضوعا للمساءلة من أجل التصدي لتحديات الحكم وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأضاف أن "أفريقيا توفر غالبية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم والدول الأفريقية هي من بين أكبر الدول استضافة للاجئين وأكثرهم سخاء في العالم كما تضم أفريقيا بعضا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم". ويذكر أن يوم أفريقيا الذي كان سابقا يوم الحرية الأفريقية ويوم التحرير الإفريقي هو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية المعروفة حاليا باسم الاتحاد الأفريقي في 25 مايو عام 1963. ويتم الاحتفال به في مختلف البلدان في القارة الأفريقية وكذلك في جميع أنحاء العالم.