أهلي طرابلس يلتقي كابس يوناتيد الزيمبابوي في الثاني من شهر يونيو المقابل.

طرابلس 25 مايو 2017 (وال)- حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الثاني من يونيو المقبل موعدا لمباراة أهلي طرابلس وفريق "كابس يوناتيد" الزيمبابوي والتي ستقام بملعب العاصمة هراري في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. وقد كلف الاتحاد الافريقي " كاف " طاقم تحكيم من كينيا يتكون من الحكم "دافيس اموفو" حكم وسط والمساعدين "جلبرت تشيروت" و"جوشا أنشيلا". وقد سبق للحكم الكيني "دافيس" أن حكم مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس العالم التي أقيمت بالجزائر، وصدر بحقه إيقاف لمدة ثلاثة أشهر من لجنة العقوبات بالاتحاد الافريقي على خلفية هذه المباراة بعد أن ألغى هدفا صحيحا للمنتخب الليبي سجله "أنيس سلتو" ولم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب الليبي إثر عرقلة اللاعب "أحمد بن علي" في منطقة الجزاء ما أتاح الفوز للمنتخب التونسي بهدف دون مقابل. ..(وال)....