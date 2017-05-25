الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم لمباراتي مصر وسيشل شهر يونيو القادم بالقاهرة.

طرابلس 25 مايو 2017 (وال)- أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن القائمة الرسمية لعناصر المنتخب الوطني الذين تم استدعاؤهم استعدادا لخوض مباراة مصر للمحليين الودية ومباراة سيشل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. وضمت قائمة المنتخب الأول لكرة القدم (18) لاعبا محليا هم : محمد نشنوش، عبد السلام مسلم، مفتاح الدرسى، أحمد التربي، طارق الجمل، أحمد رمضان، محمد العياط، المعتصم صبو، أسامة شطيبة، عبد الرحمن خليفة، أحمد المقصي، فيصل البدري، سفيان عمران، إبراهيم العجيل، مؤيد اللافي، محمد الطبال، يحيى الزليتني، أنيس سلتو. كما ضمت القائمة (6) لاعبين محترفين هم : المعتصم بالله المصراتي (فيتوريا غماريش البرتغالي)، وأحمد بن علي (بسكارا الإيطالي)، وحمدو الهوني (تشافيس البرتغالي)، ومحمد المنير (بارتيزان بلجراد الصربي)، ومحمد زعبية (الترجي التونسي)، وأكرم الزوي (الفيصلي الأردني) . يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيلتقي المنتخب المصري للمحليين وديا يوم 5 يونيو المقبل بالقاهرة، بينما سيلتقي منتخب سيشل في يوم 9 من نفس الشهر بالقاهرة ضمن تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. ...(وال)..