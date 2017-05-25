وزير الدولة لشؤون النازحين يناقش مع وفد التقييم الاستراتيجي للأمم المتحدة احتياجات النازحين في ليبيا .

طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - عقد وزير الدولة لشؤون النازحين المفوض بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة، اليوم الخميس، اجتماعا مع وفد التقييم الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لمناقشة أوليات الدعم في المرحلة القادمة . وبحث الاجتماع ، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس ، الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمتضررين في ليبيا، وكيفية إيصال المساعدات إليهم. ..(وال)..