الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة أملاك الدولة توقعان على مذكرة تفاهم مشترك .

طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - وقعت الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة أملاك الدولة، اليوم الخميس بمقر الهيئة بطرابلس، على مذكرة تفاهم مشترك في مجال تقديم الاستشارات والأعمال الفنية . وتتضمن مذكرة التفاهم تسخير ما لدى الهيئة العامة للمعلومات من خبرات وإمكانيات فنية وقدرات مهنية لمصلحة أملاك الدولة لتمكينها من تنفيذ مشروع إنشاء منظومة مركزية لتوثيق وحفظ المعلومات ذات العلاقة بأملاك الدولة. ووقع الاتفاقية،رئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبد الرؤوف البيباص، ورئيس مجلس الإدارة للمصلحة المهندس سمير البلعزي. وذلك بحضور عدد من الخبراء والمستشارين، ومديرو الإدارات والمكاتب من الجانبين. وأكد البيباص، في كلمة له،استعداد الهيئة لتقديم دعمها لمصلحة أملاك الدولة في مجال إنشاء مركز المعلومات وفقاً لخبرتها في مجال المعلوماتية وإنشاء مراكز المعلومات القطاعية. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الهيئة على الشراكة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة. من جهته، أكد البلعزي على اهمية وجود شراكة بين مصلحة أملاك الدولة باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك والهيئة العامة للمعلومات بصفتها المسئولة على إنشاء مراكز المعلوماتية القطاعية ودعمها وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق. وبموجب هذه المذكرة، تلتزم الهيئة بما تتمتع به من خبرة بتقديم ما يلزم لمصلحة الاملاك من الاستشارات الفنية الكفيلة بإنشاء مركز معلومات أملاك الدولة وتعزيز دور المصلحة في مجال حفظ وتبويب وتوفير المعلومات وما يطرأ عليها من تغييرات وإعداد قاعدة بيانات بشأنها مما يسهم في عملية إدراجها ضمن بوابة ليبيا الإلكترونية للمعلومات . كما تلتزم الهيئة بموجب المذكرة بتقديم الدعم اللازم للمصلحة في تنفيذ أية مشاريع أخرى مكملة لنشاط المركز، إضافة إلى توسع قاعدة التنسيق والترابط بين الطرفين من خلال عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وتحديث أساليب تبادل ونقل المعلومات والاهتمام بالجانب العلمي والتقني عن طريق إعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بحفظ وتوثيق المعلومات وغيرها من المجالات التي من شأنها إثراء أسس التعامل والتكامل بين الجهتين. واتفق الطرفان، على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهتين لمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة وتحديد وتنفيذ آليات تبادل الخدمة والتعاون بينهما . ..(وال)..