وفد من بعثة الامم المتحدة يزور مكتب التحري بجهاز مكافحة الهجرة

طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - قام وفد من بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس بزيارة الى مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس .

وعقد الوفد اجتماعا مع رئيس المكتب ورؤساء مراكز الايواء معيتيقة وطريق الشوك والشؤون الادارية اطلع خلاله على الاعمال التي تقوم بها الاجهزة القائمة على هذه المراكز والخدمات الانسانية التي تقدمها في ظل عدم توفر الامكانيات .

واطلع الوفد كذلك على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل مكتب التحري ومراكز الايواء من النواحي اللوجستية .

(وال)