مقتل شرطيين اثنين واصابة اخرين في انفجار بمدينة حدودية مع الصومال.الخميس ، 25-05-2017 - 18:05:00

غاريسا (كينيا) 25 مايو 2017 (وال) - قتل اثنان على الأقل من رجال الشرطة الكينية وأصيب اثنان آخران اليوم الخميس في هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدينة غاريسا على الحدود مع الصومال. وقال المسؤول الحكومي المحلي محمود صالح إن الضابطين قتلا عندما اصطدمت سيارتهم بعبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على الطريق بين ماليلي وكولان. واتهم مسلحى حركة الشباب بزيادة الهجمات في المنطقة. وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم كما أصيب آخرون بجراح امس الاربعاء فى اعقاب اصطدام مركبة بلغم أرضى فى منطقة حدودية مع الصومال.

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