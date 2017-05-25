تزايد الشيخوخة في كوريا الجنوبية.

سيئول 25 مايو2017 (وال) - اتجه المجتمع الكوري الجنوبي إلى الشيخوخة بوتيرة سريعة مع ارتفاع عدد كبار السن ونسبتهم. وقالت وزارة الداخلية اليوم الخميس إن عدد السكان في كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار 0.02% أي 7,968 نسمة عن نهاية مارس الماضي إلى 51,722,903 نسمة في نهاية أبريل الماضي. وشهدت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، 13.3%(6.8 مليون نسمة) من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة 72.9%(37 مليون نسمة) ووصلت نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة إلى 13.8%(7.1 مليون نسمة). وارتفعت نسبة عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، بمقدار 3.6 نقطة مئوية من 10.2% في عام 2008 إلى 13.8%. بينما انخفضت نسبة عدد السكان الذي تقل أعمارهم عن 14 سنة، بنسبة 3.9 نقطة مئوية من 17.2% إلى 13.3% خلال الفترة المذكورة. ومن جانب آخر، بلغ عدد الأسر في البلاد 21,402,062 أسرة ووصل عدد الأفراد في كل أسرة إلى 2.42 شخص في المتوسط.