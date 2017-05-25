تزايد الشيخوخة في كوريا الجنوبية.الخميس ، 25-05-2017 - 18:01:00

سيئول 25 مايو2017 (وال) - اتجه المجتمع الكوري الجنوبي إلى الشيخوخة بوتيرة سريعة مع ارتفاع عدد كبار السن ونسبتهم. وقالت وزارة الداخلية اليوم الخميس إن عدد السكان في كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار 0.02% أي 7,968 نسمة عن نهاية مارس الماضي إلى 51,722,903 نسمة في نهاية أبريل الماضي. وشهدت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، 13.3%(6.8 مليون نسمة) من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة 72.9%(37 مليون نسمة) ووصلت نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة إلى 13.8%(7.1 مليون نسمة). وارتفعت نسبة عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، بمقدار 3.6 نقطة مئوية من 10.2% في عام 2008 إلى 13.8%. بينما انخفضت نسبة عدد السكان الذي تقل أعمارهم عن 14 سنة، بنسبة 3.9 نقطة مئوية من 17.2% إلى 13.3% خلال الفترة المذكورة. ومن جانب آخر، بلغ عدد الأسر في البلاد 21,402,062 أسرة ووصل عدد الأفراد في كل أسرة إلى 2.42 شخص في المتوسط.

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الاستعداد لـ " مهرجان طرابلس للمالوف " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا