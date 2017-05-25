الخارجية التركية: مستعدون لمشاركة خبراتنا ومواردنا المتاحة مع إفريقيا.

أنقرة 25 مايو 2017 (وال)- قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن تركيا مستعد لمشاركة خبراتها وتجاربها السياسية والاجتماعية والثقافية فضلًا عن مواردها وإمكاناتها المتاحة مع الدول الإفريقية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم بمناسبة "يوم إفريقيا" الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، في 25 مايو من عام 1963. وأوضحت الوزارة أن تركيا عازمة على مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الإفريقي ودوله على أساس الشراكة الاستراتيجية. وبدأت سياسة تركيا في الانفتاح على القارة الإفريقية عام 1998، واكتسبت زخمًا مع إعلان الاتحاد الأفريقي تركيا شريكًا استراتيجيًّا عام 2008، إلى جانب عقد قمة التعاون التركي الأفريقي في العام نفسه بمدينة إسطنبول، لتدخل تركيا عام 2013 كلاعب أساسي في سياسة الشراكة الإفريقية.