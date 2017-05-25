الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "تصحيح سوء تصرفها" في بحر الصين الجنوبي .

بكين 25 مايو 2017 (وال)- دعت الحكومة الصينية اليوم الولايات المتحدة إلى "تصحيح سوء تصرفها" في بحر الصين الجنوبي بعدما أرسلت إدارة الرئيس ترامب مدمرة للمرة الأولى إلى هذه المياه المتنازع عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إن بلاده قدمت "احتجاجا رسميا لدى الولايات المتحدة"، واعتبرت أن قرار إرسال المدمرة "ينسف الاستقرار" في المنطقة. وبحسب المتحدث فإن مثل هذا النوع من الأخطاء "سيثير الصين لتقوم بتوسيع قدراتها العسكرية وتعزيز دفاعها". وذكر أن بارجتين حربيتين صينيتين "حذرتا" المدمرة الأمريكية من أجل ترك المنطقة بعد الدخول إليها "دون تصريح".