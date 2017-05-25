25 مليار دولار حصيلة التنازل عن الدولار منذ تعويم الجنيه المصري .

القاهرة 25 مايو 2017 (وال)- قال نائب محافظ المصرف المركزي المصري جمال نجم إن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للمصارف العاملة في السوق، ارتفعت إلى 25 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه. وقررت مصر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب. وأضاف "نجم" على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن استثمارات الأجانب في الأوراق الحكومية في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أن "تدفقات النقد الأجنبي على المصارف المصرية يزداد يوما بعد يوم".