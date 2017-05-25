يونيسيف: هلاك ما يقارب 200 طفل على طول خط الهجرة بالبحر المتوسط هذا العام .

جنيف 25 مايو 2017 (واج)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ما لا يقل عن مائتي(200) طفل لقوا حتفهم على طول خط الهجرة الخطير وسط البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا حتى الان هذا العام وبمعدل أكثر من طفل واحد في اليوم. وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس, عشية اجتماع قمة مجموعة ال7 في" صقلية "بإيطاليا - والتي تعتبر أهم نقاط المقصد للاجئين والمهاجرين المتجهين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا- ان الاحصائيات للعام الجاري 2017 , "اظهرت ان عدد اللاجئين المهاجرين نحو هذه المدينة في تزايد مستمر بما في ذلك الاطفال القصر والذين يسلكون طريق وسط البحر المتوسط الخطير للوصول إلى أوروبا". وأشارت المنظمة الدولية , إلى أنه" في الفترة الممتدة ما بين الفاتح من يناير وحتى 23 مايو الجاري وصل اكثر من 45 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر أي بزيادة قدرها 44 % عن الفترة نفسها من العام الماضي". ولفتت يونيسيف إلى أن "العدد يشمل حوالي 5500 طفل غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عن ذويهم وهو ما يمثل زيادة قدرها 22 % عن العام الماضي 2016". وقال المدير التنفيذي ليونيسيف جستن فورسيث , إن المزيد من الأطفال يتجهون إلى طريق وسط البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا, مما يعني أن المزيد من الأطفال يموتون بالفعل للوصول إلى هناك". وأشار إلى أن "عددا قياسيا من الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم وصلوا وبعدد يبلغ 26 ألف طفل في العام الماضي". وحذر فورسيث من أنه" إذا استمر الوضع على حاله, فإنه سيتم تحطيم هذا الرقم القياسي في العام الجاري 2017 . ولفتت يونيسيف إلى أن "ما لا يقل عن 36 ألفا من اللاجئين والمهاجرين الذين أنقذوا منذ يناير الماضي قد نقلوا إلى صقلية حيث ستنعقد غدا قمة مجموعة السبعة , ودعت المنظمة الدولية القمة إلى جعل موضوع الهجرة أولوية في محادثات هذا العام.