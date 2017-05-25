رئيس المجلس الرئاسي يعزي رئيسة وزراء بريطانيا في ضحايا تفجير مانشستر.

طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج عن تعازيه للمملكة المتحدة في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر وأدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وعشرات الجرحى. وأكد السراج في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وقوف الشعب الليبي إلى جانب الشعب البريطاني في هذه الأوقات العصيبة، مشيرا إلى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني قامت فور الإعلان عن هوية مرتكب الجريمة بعمليات أمنية طارئة للكشف عن أبعادها . من جانبها أعربت رئيسة وزراء بريطانيا عن شكرها على تضامن رئيس المجلس الرئاسي مع المملكة المتحدة، مؤكدة على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية تطويرها والتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب أينما وجد. ..(وال)..